Нарцисс умер от той же болезни, что и Началова

Супруга Пьера Нарцисса Валерия Калачева рассказала, как прошли последние дни Пьера Нарцисса. Как сообщает «КП», артист не следил за здоровьем и путал течение подагры — болезни, которая в 2019 году «убила» певицу Юлию Началову.

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Как рассказала Калачева, в больнице Пьер оказался уже с набором различных острых заболеваний, в том числе с почечной, сердечной и поджелудочной недостаточностью. В итоге 20 июня певцу решили провести гемодиализ, чтобы прочистить кровь от токсинов. По словам Калачевой, его «сердце работало вполсилы из-за отложения солей», а после гемодиализа его погрузили в медикаментозный сон, во время которого он умер.

«Ядовитыми солями этой кислоты у него было поражено все: и глотка, и пищевод, вся пищеварительная система. Ткани были в мелкую дырочку — словно сожжены», — рассказала вдова.

Валерия также вспомнила и 38-летнюю Началову, которая умерла в 2019 году из-за целого набора заболеваний, среди которых была и подагра.

«У Юлии Началовой подагра выражалась наростами — отложениями солей мочевой кислоты на суставах верхних и нижних конечностей. Попросту, шишками на руках и ногах. Это было видно. А у Пьера этот яд оседал на внутренних органах, пока он пил бесполезные таблетки, лечил астму и сам себе делал уколы, не понимая, почему все болит», — рассказала она.