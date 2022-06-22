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43 минуты назад

Опубликовано последнее видео Пьера Нарцисса

Елена Прошина

В Сети появилось последнее видео музыканта Пьера Нарцисса, которое он сделал за несколько часов до смерти. Кадры опубликовала «Комсомольская правда».

Опубликовано последнее видео Пьера Нарцисса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот так, брат, лежу. Это решетка. Я сам в шоке что лежу в больнице», — сказал Нарцисс в видеосообщении для одного из своих знакомых.

Напомним, что о смерти Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. Как рассказала вдова певца Валерия Калачева, поп-певец скончался 21 июня в 23:15 из-за остановки сердца во время операции на почке.

В течение многих лет он страдал от астмы, а потому не обращал внимания на симптомы острой почечной недостаточности. А когда все же обратился к врачам, у него выявили проблемы еще и с сердцем. Перед смертью его ввели в медикаментозную кому, однако сердце не выдержало наркоза. Проститься с ним хотят, выпустив в небо тысячу белых шариков, однако где и когда — пока неизвестно.

Шоу-бизнес,Пьер Нарцисс,
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