Опубликовано последнее видео Пьера Нарцисса

«Вот так, брат, лежу. Это решетка. Я сам в шоке что лежу в больнице», — сказал Нарцисс в видеосообщении для одного из своих знакомых.

В течение многих лет он страдал от астмы, а потому не обращал внимания на симптомы острой почечной недостаточности. А когда все же обратился к врачам, у него выявили проблемы еще и с сердцем. Перед смертью его ввели в медикаментозную кому, однако сердце не выдержало наркоза. Проститься с ним хотят, выпустив в небо тысячу белых шариков, однако где и когда — пока неизвестно.