Певица и музыкант Юлия Чичерина дала концерт в луганской больнице перед ранеными участниками спецоперации в защиту Донбасса и сотрудниками медицинского учреждения.

«Я врачую музыкой раненых, чтобы они быстрей поправлялись. Реально от музыки раны лучше заживают, потому что улучшается настроение, общий энергетический фон и, соответственно, высокая мораль», — поддержала музыкант участников спецоперации, передает ЛИЦ.

Исполнительница пообещала, что еще приедет навестить героических пациентов и исполнит для них любимые композиции. Сотрудники больницы поблагодарили артистку за поддержку и признались, что с радостью будут ждать ее еще.