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17 минут назад

Юлия Чичерина поддержала в Луганске раненых участников спецоперации

Слово и Делоиещё 1

Певица и музыкант Юлия Чичерина дала концерт в луганской больнице перед ранеными участниками спецоперации в защиту Донбасса и сотрудниками медицинского учреждения.

Чичерина дала концерт в луганской больнице
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Чичерина посетила Луганскую городскую клиническую многопрофильную больницу №1, где проходят лечение раненые защитники республики. Певица поздравила медицинских работников с прошедшим профессиональным праздником и пожелала военнослужащим скорейшего выздоровления.

«Я врачую музыкой раненых, чтобы они быстрей поправлялись. Реально от музыки раны лучше заживают, потому что улучшается настроение, общий энергетический фон и, соответственно, высокая мораль», — поддержала музыкант участников спецоперации, передает ЛИЦ.

Исполнительница пообещала, что еще приедет навестить героических пациентов и исполнит для них любимые композиции. Сотрудники больницы поблагодарили артистку за поддержку и признались, что с радостью будут ждать ее еще.

Шоу-бизнес,Юлия Чичерина,
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