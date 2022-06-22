В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
1 час назад

СМИ: Пересильд заменила Хаматову в Театре наций за двойной гонорар

Газета.Ru

Актриса Юлия Пересильд заменила уехавшую из России Чулпан Хаматову в спектакле «Рассказы Шукшина» на сцене Театра наций. Об этом сообщает ФАН.

Пересильд заменила Хаматову в Театре наций за двойной гонорар
Фото: Скажи Гордеевой/YouTubeСкажи Гордеевой/YouTube

«При этом участие в одном спектакле Юлии Пересильд оценено в сумму 146 092,55 рубля, тогда как Чулпан Хаматова за один спектакль в «Рассказах Шукшина» получала в разы меньше — 63 504,12 рубля», — пишет издание.

Такое решение может быть связано с тем, что замена актрисы в постановке, которая довольно давно транслируется в театре, дала ей «новую жизнь». Также планируется обновить спектакль.

По данным ФАН, Пересильд предложили заменить Хаматову и в других проектах, в том числе в спектаклях «Рассказчица», «Жена», «Жена Зоя», «Река и Корова», «Жена Клара», «Жена Валя», «Суфлер», «Матрена» и «Немая сестра».

Ранее сообщалось, что Чулпан Хаматова заключила годовой контракт с Новым рижским театром и получает €1200 в месяц.

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,Юлия Пересильд,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители