Пересильд заменила Хаматову в Театре наций за двойной гонорар

Актриса Юлия Пересильд заменила уехавшую из России Чулпан Хаматову в спектакле «Рассказы Шукшина» на сцене Театра наций. Об этом сообщает ФАН.

Фото: Скажи Гордеевой/YouTube Скажи Гордеевой/YouTube

«При этом участие в одном спектакле Юлии Пересильд оценено в сумму 146 092,55 рубля, тогда как Чулпан Хаматова за один спектакль в «Рассказах Шукшина» получала в разы меньше — 63 504,12 рубля», — пишет издание.

Такое решение может быть связано с тем, что замена актрисы в постановке, которая довольно давно транслируется в театре, дала ей «новую жизнь». Также планируется обновить спектакль.

По данным ФАН, Пересильд предложили заменить Хаматову и в других проектах, в том числе в спектаклях «Рассказчица», «Жена», «Жена Зоя», «Река и Корова», «Жена Клара», «Жена Валя», «Суфлер», «Матрена» и «Немая сестра».