Стали известны подробности смерти участника шоу «Голос»

Грузинский певец, участник седьмого сезона российского музыкального шоу «Голос» Леван Кбилашвили скончался во сне. Подробности его смерти стали известны KP.RU.

Фото: аккаунт Левана Кбилашвили в соцсети аккаунт Левана Кбилашвили в соцсети

Издание со ссылкой на концертного директора Кбилашвили сообщило, что у артиста произошла внезапная остановка сердца.

«Он спал дома в Москве. Да, все случилось во сне. Он просто не проснулся. И лежал, словно только сейчас уснул», — сказала собеседница журналистов.

Она отметила, что в смерти Кбилашвили нет «ничего криминального».

Концертный директор певца также выразила уверенность в том, что у него не было проблем со здоровьем. По ее словам, тело артиста будет отправлено в Грузию.

О смерти Кбилашвили сообщалось 21 июня. Отмечалось, что он ушел из жизни в возрасте 31 года.