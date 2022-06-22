В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
19 минут назад

Стали известны подробности смерти участника шоу «Голос»

Lenta.ru

Грузинский певец, участник седьмого сезона российского музыкального шоу «Голос» Леван Кбилашвили скончался во сне. Подробности его смерти стали известны KP.RU.

Стали известны подробности смерти участника шоу «Голос»
Фото:  аккаунт Левана Кбилашвили в соцсети аккаунт Левана Кбилашвили в соцсети

Издание со ссылкой на концертного директора Кбилашвили сообщило, что у артиста произошла внезапная остановка сердца.

«Он спал дома в Москве. Да, все случилось во сне. Он просто не проснулся. И лежал, словно только сейчас уснул», — сказала собеседница журналистов.

Она отметила, что в смерти Кбилашвили нет «ничего криминального».

Умер участник известной команды КВН

Концертный директор певца также выразила уверенность в том, что у него не было проблем со здоровьем. По ее словам, тело артиста будет отправлено в Грузию.

О смерти Кбилашвили сообщалось 21 июня. Отмечалось, что он ушел из жизни в возрасте 31 года.

Кбилашвили родился 12 июня 1991 года в Тбилиси. Он участвовал в седьмом сезоне проекта «Голос» на Первом канале, где его наставником был композитор и продюсер Константин Меладзе. После проекта Кбилашвили занимался сольной карьерой, а затем стал участником группы PanGEO.

Шоу-бизнес,Константин Меладзе,Первый канал,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители