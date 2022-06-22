Как Собчак может избежать наказания после обвинений в мошенничестве

Ведущая и журналист Ксения Собчак попала в неприятную ситуацию, которая может изрядно подпортить ее репутацию. По данным телеграм-канала «Только никому», участники ее курса подали заявление в Следственный комитет с просьбой организовать проверку на основании того, что с них взяли от 300 до 600 тыс. руб., а взамен обещанного не дали.

«Если ставить вопрос о том, что ей может грозить по 159 статье УК РФ, то там расписаны все сроки... В случае с Собчак же, думаю, что это притянутые за уши заявления», - заявил эксперт.

Он добавил, что, если информационная услуга была оказана, то претензии участников курса не обоснованы. «Информация ведь по программе была людям предоставлена? В каком ключе, и как они использовали эту информацию, это уже другой вопрос. В уголовно-правовой стезе можно было бы рассматривать этот вопрос, если бы Собчак собрала деньги с людей, но услуга не была оказана», - объяснил Кадиев.