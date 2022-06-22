Как Собчак может избежать наказания после обвинений в мошенничестве

Ведущая и журналист Ксения Собчак попала в неприятную ситуацию, которая может изрядно подпортить ее репутацию. По данным телеграм-канала «Только никому», участники ее курса подали заявление в Следственный комитет с просьбой организовать проверку на основании того, что с них взяли от 300 до 600 тыс. руб., а взамен обещанного не дали.
Юрист Тимур Кадиев в интервью «Экспресс газете» отметил, что данный вопрос, скорее всего, следует рассматривать в гражданско-правовом, а не уголовно-правовом ключе.
«Если ставить вопрос о том, что ей может грозить по 159 статье УК РФ, то там расписаны все сроки... В случае с Собчак же, думаю, что это притянутые за уши заявления», - заявил эксперт.
Он добавил, что, если информационная услуга была оказана, то претензии участников курса не обоснованы. «Информация ведь по программе была людям предоставлена? В каком ключе, и как они использовали эту информацию, это уже другой вопрос. В уголовно-правовой стезе можно было бы рассматривать этот вопрос, если бы Собчак собрала деньги с людей, но услуга не была оказана», - объяснил Кадиев.
По словам юриста, Следственный комитет в любом случае проведет проверку и вынесет свой вердикт.
«Я практически уверен, что там есть публичная оферта, ее надо было внимательно читать. По моему мнению, это было оказание информационной услуги, то нужно понимать, что вы приходите только за информацией… В гражданско-правовом порядке можно подать исковое заявление по защите прав потребителей», - отметил Кадиев.