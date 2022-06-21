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36 минут назад

Молодой фаворит Успенской Леван Кбилашвили скончался в возрасте 31 года

News.ru

21 июня на 32-м году жизни скончался российско-грузинский музыкант Леван Кбилашвили. Этим известием на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделилась певица Любовь Успенская, которая до последнего дня наставляла его. Причины смерти Левана не называются.

Фаворит Успенской Кбилашвили скончался в возрасте 31 года
Фото: YoutubeYoutube

Сегодня я потеряла моего друга, можно сказать, брата, молодого, талантливого, подающего надежды Артиста — Левана Кбилашвили. Не могу проверить, что это случилось, и я пишу эти слова сейчас, пока накануне вечером я получила от него сообщение и видео с его концерта, а сегодня его нет… Покойся с миром, мой ангел, — написала Успенская.

Леван Кбилашвили стал широко известен в России после того, как принял участие в 7 сезоне музыкального проекта "Голос". Его наставником стал композитор Константин Меладзе. Не дойдя до финала, он продолжил свою музыкальную деятельность в тандеме с Любовью Успенской.

В 2020 году Успенская призналась в том, что влюбилась в Левана. 27-летний грузинский певец стал не только другом для нее, но и любимым мужчиной. Он помог исполнительнице пережить страшный скандал с дочерью и расставание с мужем.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Константин Меладзе,
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