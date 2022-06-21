Фаворит Успенской Кбилашвили скончался в возрасте 31 года

Сегодня я потеряла моего друга, можно сказать, брата, молодого, талантливого, подающего надежды Артиста — Левана Кбилашвили. Не могу проверить, что это случилось, и я пишу эти слова сейчас, пока накануне вечером я получила от него сообщение и видео с его концерта, а сегодня его нет… Покойся с миром, мой ангел, — написала Успенская.