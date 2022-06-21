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54 минуты назад

Суд обязал Алису Аршавину выплатить экс-свекрови крупную сумму

Суть событий

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Ивановна выиграла очередной суд против бывшей невестки Алисы. Согласно постановлению, экс-супруга игрока будет обязана выплатить истице крупную сумму, почти два миллиона рублей.

Суд обязал Алису Аршавину выплатить экс-свекрови крупную сумму
Фото: соцсетисоцсети

Татьяна Аршавина длительное время пыталась выселить бывшую родственницу из особняка под Петербургом. Алиса долго отпиралась, ссылаясь на тяжелое материальное положение и нужды детей. В итоге бывшая невестка прожила в принадлежащем Татьяне Ивановне доме приличный срок. И мать футболиста потребовала от нее возмещения за «незаконное обогащение» (пользование чужой недвижимостью). Первый иск Аршавиной был отклонен, но представители пожилой женщины подали апелляцию. В итоге новая судебная инстанция встала на сторону истицы.

«Решение районного суда полностью отменено, принято новое — требования истца удовлетворить», - сообщили источники «СтарХита».

Бывшие родственники выясняли отношения не только в судах, но и в студиях телешоу. Алиса обвинила свекровь в наведении порчи, а та заявила, что бывшая невестка якобы обманом заставила мужа выплатить шантажистам 1 миллион евро. «Когда мы поняли, что Алиса — человек-фейк, то просто закончили все общение, — дала новый комментарий Татьяна Аршавина.— У нее была неудачная пластика носа, которая привела вот к такому исходу». К слову, вполне возможно, что у матери футболиста – устаревшая информация по поводу провалившегося носа бывшей невестки. Ранее Алиса утверждала, что у нее тяжелый аутоиммунный недуг, а теперь говорит, что сифилис.

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