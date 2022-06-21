Суд обязал Алису Аршавину выплатить экс-свекрови крупную сумму

Татьяна Аршавина длительное время пыталась выселить бывшую родственницу из особняка под Петербургом . Алиса долго отпиралась, ссылаясь на тяжелое материальное положение и нужды детей. В итоге бывшая невестка прожила в принадлежащем Татьяне Ивановне доме приличный срок. И мать футболиста потребовала от нее возмещения за «незаконное обогащение» (пользование чужой недвижимостью). Первый иск Аршавиной был отклонен, но представители пожилой женщины подали апелляцию. В итоге новая судебная инстанция встала на сторону истицы.

Бывшие родственники выясняли отношения не только в судах, но и в студиях телешоу. Алиса обвинила свекровь в наведении порчи, а та заявила, что бывшая невестка якобы обманом заставила мужа выплатить шантажистам 1 миллион евро. «Когда мы поняли, что Алиса — человек-фейк, то просто закончили все общение, — дала новый комментарий Татьяна Аршавина.— У нее была неудачная пластика носа, которая привела вот к такому исходу». К слову, вполне возможно, что у матери футболиста – устаревшая информация по поводу провалившегося носа бывшей невестки. Ранее Алиса утверждала, что у нее тяжелый аутоиммунный недуг, а теперь говорит, что сифилис.