Суд обязал Алису Аршавину выплатить экс-свекрови крупную сумму

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Ивановна выиграла очередной суд против бывшей невестки Алисы. Согласно постановлению, экс-супруга игрока будет обязана выплатить истице крупную сумму, почти два миллиона рублей.
Татьяна Аршавина длительное время пыталась выселить бывшую родственницу из особняка под Петербургом. Алиса долго отпиралась, ссылаясь на тяжелое материальное положение и нужды детей. В итоге бывшая невестка прожила в принадлежащем Татьяне Ивановне доме приличный срок. И мать футболиста потребовала от нее возмещения за «незаконное обогащение» (пользование чужой недвижимостью). Первый иск Аршавиной был отклонен, но представители пожилой женщины подали апелляцию. В итоге новая судебная инстанция встала на сторону истицы.
«Решение районного суда полностью отменено, принято новое — требования истца удовлетворить», - сообщили источники «СтарХита».
Бывшие родственники выясняли отношения не только в судах, но и в студиях телешоу. Алиса обвинила свекровь в наведении порчи, а та заявила, что бывшая невестка якобы обманом заставила мужа выплатить шантажистам 1 миллион евро. «Когда мы поняли, что Алиса — человек-фейк, то просто закончили все общение, — дала новый комментарий Татьяна Аршавина.— У нее была неудачная пластика носа, которая привела вот к такому исходу». К слову, вполне возможно, что у матери футболиста – устаревшая информация по поводу провалившегося носа бывшей невестки. Ранее Алиса утверждала, что у нее тяжелый аутоиммунный недуг, а теперь говорит, что сифилис.