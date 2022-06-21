"Мисс Бразилия" умерла после рутинной операции

«Она выполнила свое предназначение и оставила нам наследие любви. Мы просим ваших молитв за ее семью и друзей, чтобы Святой Дух смог их утешить в это трудное время», — написал в социальной сети пастор Як Абреу, лично знавший покойную и ее родственников.