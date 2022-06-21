"Мисс Бразилия" умерла после рутинной операции

Победительница конкурса «Мисс Бразилия» 27-летняя Глейси Коррейя скончалась спустя почти три месяца пребывания в коме. Как пишет издание Mirror, кома была вызвана сердечным приступом из-за масштабного кровоизлияния, произошедшего спустя пять дней после рутинной операции по удалению тонзиллита.
Несмотря на то, что медикам удалось реанимировать Коррейю и ввести в искусственную кому, ее мозг не показывал активности, и пациентка оставалась в вегетативном состоянии.
«Она выполнила свое предназначение и оставила нам наследие любви. Мы просим ваших молитв за ее семью и друзей, чтобы Святой Дух смог их утешить в это трудное время», — написал в социальной сети пастор Як Абреу, лично знавший покойную и ее родственников.
Ранее сообщалось о венесуэльце, который умер после того, как хирурги забыли ножницы в его желудке.