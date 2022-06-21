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23 минуты назад

Ярмольник раскрыл свое местонахождение после слухов об эмиграции

Елена Прошина

Актер Леонид Ярмольник опроверг слухи об эмиграции из России. В беседе с «Пятым каналом» он подтвердил, что не покидал страну.

Ярмольник раскрыл свое местонахождение после слухов об эмиграции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А я работаю здесь каждый день, в Москве», — заявил артист с возмущением.

Ярмольник подчеркнул, что сейчас он работает в театре «Современник» над спектаклем «203-205», который зрители увидят 30 июня.

Напомним, что вскоре после начала спецоперации на Украине Ярмольника заметили в латвийской Юрмале. Некоторые стали полагать, что актер решил уехать из России вслед за своими некоторыми коллегами.

Отметим, что ранее Ярмольник отреагировал на слова коллеги Ивана Охлобыстина, сравнившего его с абстрактным объектом. Он опроверг заявление актера, что Леонид не сделал никому ничего плохого и ничего хорошего.

Шоу-бизнес,Леонид Ярмольник,Иван Охлобыстин,
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