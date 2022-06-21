Журналист Михаил Шахназаров в очередной раз высказал свое мнение об уехавшей в Латвию актрисе Чулпан Хаматовой. Подробностями мужчина поделился в эфире программы «Абзац».

Фото: АГН «Москва» АГН «Москва»

В прессе появилась информация о том, что Хаматова получает около 800 евро за каждое выступление в рижском театре. Шахназаров же считает, что большой гонорар может плохо отразиться на жизни знаменитости.

По мнению Михаила, коллеги Чулпан начнут выяснять, почему актриса получает такой доход.

«Ее латвийские актеры скоро съедят. Люди там, в театрах, не знают, как за месяц столько заработать», — отметил журналист.