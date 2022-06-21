В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
26 минут назад

Шахназаров — о Хаматовой: «Ее латвийские актеры скоро съедят»

WomanHit.ru

Журналист Михаил Шахназаров в очередной раз высказал свое мнение об уехавшей в Латвию актрисе Чулпан Хаматовой. Подробностями мужчина поделился в эфире программы «Абзац».

Шахназаров — о Хаматовой: «Ее латвийские актеры скоро съедят»
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

В прессе появилась информация о том, что Хаматова получает около 800 евро за каждое выступление в рижском театре. Шахназаров же считает, что большой гонорар может плохо отразиться на жизни знаменитости.

По мнению Михаила, коллеги Чулпан начнут выяснять, почему актриса получает такой доход.

«Ее латвийские актеры скоро съедят. Люди там, в театрах, не знают, как за месяц столько заработать», — отметил журналист.

Напомним, Хаматова покинула Россию в конце февраля. Там ее устроили работать в Новый рижский театр. Недавно у звезды был дебют в моноспектакле.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители