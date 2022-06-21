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41 минуту назад

Стало известно о работе Урганта над новым форматом телешоу

Елена Прошина

Актриса Лариса Бравицкая в своем Telegram-канале сообщила, что Иван Ургант готовится вернуться в эфир федерального канала. По ее сведениям, телеведущий работает над новым форматом своего шоу.

Актриса сообщила о планах Урганта вернуться в эфир
Фото: ТАССТАСС

«Они возвращаются. Те, кто уезжал в «отпуск», без публичных заявлений, как Иван Ургант, например. Вернулся и тихой сапой работает над новым форматом своего шоу. На государственном телеканале», - написала Бравицкая.

Также она заявила, что в Россию возвращаются и те, кто «публично хлопнул дверью», приведя в пример Ингеборгу Дапкунайте. По словам Бравицкой, после своего отъезда в Бельгию актриса вернулась и «как ни в чем не бывало», занимается открытием фестиваля «Вдохновение», где является главным куратором и арт-директором. Она подчеркнула, что фестиваль финансируется из госбюджета.

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Ранее сообщалось, что Иван Ургант вместе с семьей уезжал в Израиле, однако позднее вернулся обратно в Москву. По его словам, сейчас он работает над несколькими проектами, но о чем конкретно речь не пояснил.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Ингеборга Дапкунайте,
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