Актриса сообщила о планах Урганта вернуться в эфир

Актриса Лариса Бравицкая в своем Telegram-канале сообщила, что Иван Ургант готовится вернуться в эфир федерального канала. По ее сведениям, телеведущий работает над новым форматом своего шоу.

«Они возвращаются. Те, кто уезжал в «отпуск», без публичных заявлений, как Иван Ургант, например. Вернулся и тихой сапой работает над новым форматом своего шоу. На государственном телеканале», - написала Бравицкая.

Также она заявила, что в Россию возвращаются и те, кто «публично хлопнул дверью», приведя в пример Ингеборгу Дапкунайте. По словам Бравицкой, после своего отъезда в Бельгию актриса вернулась и «как ни в чем не бывало», занимается открытием фестиваля «Вдохновение», где является главным куратором и арт-директором. Она подчеркнула, что фестиваль финансируется из госбюджета.