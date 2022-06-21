Крид признался в растрате 34 млн рублей за месяц

Несмотря на сложности в экономике, певец Егор Крид не стесняет себя в тратах. Как сообщает Starhit, 27-летний исполнитель сильно удивился, когда зашел в приложение банка и узнал, что за май он растратил 34,5 млн рублей.

«В апреле 20 миллионов 150 тысяч. Отвечаю, мне надо смотреть своих расходы, что я столько трачу? О, за март нормально, три миллиона», — поделился Егор.

Отметим, что 27-летний исполнитель может позволить себе жить на широкую ногу. Еще во время работы с лейблом Black Star в 2019 году его доход составил около 4,8 млн долларов. Когда певец покинул лейбл, его прибыль сильно увеличилась. При этом даже в период пандемии, у него были рекламные контракты, выплаты со стриминговых площадок, монетизация видео в YouTube, спонсорские посты в соцсетях.