Суд запретил видео с поцелуем Собчак и Ивлеевой

Тверской суд Москвы вынес решение о запрете распространения видеоролика с поцелуем телеведущих Ксении Собчак и Анастасии Ивлеевой. Об этом говорится в тексте соответствующего судебного решения, пишет ТАСС.

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«Суд решил удовлетворить административный иск тверского межрайонного прокуратура Москвы о признании информации, размещенной в сети "Интернет", запрещенной к распространению. Признать информацию, размещенную на сайте в сети <...>, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», - отмечается в документе.

Как говорится в тексте решения, ролик запрещен в связи с тем, что там содержится информация, направленная на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. При этом видео было опубликовано в интернете и доступно неограниченному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним. В настоящее время видео удалено.

Судебный запрет уже прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он назвал телеведущих «психически больными». По его мнению, обеих надо определить в «дурдом». Решение суда он назвал народным, так как «все давно ждали, чтобы ремня им дали».