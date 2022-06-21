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1 час назад

Суд запретил видео с поцелуем Собчак и Ивлеевой

Елена Прошина

Тверской суд Москвы вынес решение о запрете распространения видеоролика с поцелуем телеведущих Ксении Собчак и Анастасии Ивлеевой. Об этом говорится в тексте соответствующего судебного решения, пишет ТАСС.

Суд запретил видео с поцелуем Собчак и Ивлеевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суд решил удовлетворить административный иск тверского межрайонного прокуратура Москвы о признании информации, размещенной в сети "Интернет", запрещенной к распространению. Признать информацию, размещенную на сайте в сети <...>, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», - отмечается в документе.

Как говорится в тексте решения, ролик запрещен в связи с тем, что там содержится информация, направленная на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. При этом видео было опубликовано в интернете и доступно неограниченному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним. В настоящее время видео удалено.

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Судебный запрет уже прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он назвал телеведущих «психически больными». По его мнению, обеих надо определить в «дурдом». Решение суда он назвал народным, так как «все давно ждали, чтобы ремня им дали».

Напомним, видео было сделано в 2021 году во время шоу «Королевские кобры». Гостьей одного из выпусков стала Собчак, которая поцеловалась с Ивлеевой прямо на сцене. Позднее знаменитости подверглись жесткой критике, а ролик привлек внимание прокуратуры.

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,Виталий Милонов,Ксения Собчак,Госдума,
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