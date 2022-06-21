В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
1 час назад

Рудковская назвала лучшее время для покупки долларов

Елена Прошина

Продюсер Яна Рудковская сообщила подписчикам своего Telegram-канала, что сейчас самое время покупать доллары.

Рудковская назвала лучшее время для покупки долларов
Фото: ТАССТАСС

«Самое время покупать. Доллар на Московской бирже обновил минимум за семь лет, опустившись ниже 55 рублей», - написала она

Как заметила Рудковская, власти ранее называли оптимальным курс 70-80 рублей за доллар. Однако, сославшись на неких экспертов продюсер заявила, что в ближайшие дни российскую валюту будет поддерживать период налоговых платежей, поэтому курс так упал.

Доллар рухнул до уровня 2015 года

Напомним, за последние месяцы курс доллара сильно упал. 21 июня на открытии торгов рубль снова укрепился к доллару и евро. Курс американской валюты составил 55,11 рубля, а евро - 57,92 рубля. Таким образом, курс опустился до показателей 2015 года.

Шоу-бизнес,Яна Рудковская,Московская биржа,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители