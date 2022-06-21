Рудковская назвала лучшее время для покупки долларов

Продюсер Яна Рудковская сообщила подписчикам своего Telegram-канала, что сейчас самое время покупать доллары.
«Самое время покупать. Доллар на Московской бирже обновил минимум за семь лет, опустившись ниже 55 рублей», - написала она
Как заметила Рудковская, власти ранее называли оптимальным курс 70-80 рублей за доллар. Однако, сославшись на неких экспертов продюсер заявила, что в ближайшие дни российскую валюту будет поддерживать период налоговых платежей, поэтому курс так упал.
Напомним, за последние месяцы курс доллара сильно упал. 21 июня на открытии торгов рубль снова укрепился к доллару и евро. Курс американской валюты составил 55,11 рубля, а евро - 57,92 рубля. Таким образом, курс опустился до показателей 2015 года.