Рэпер Тимати впервые показал общие кадры с новой возлюбленной. Он выложил несколько снимков с моделью Валентиной Ивановой на своей странице в социальной сети. Об этом сообщает Газета.ru.
Сейчас пара отдыхает на греческом курорте Миконос. Первые слухи о новой избраннице Тимоти появились еще в январе. Музыканта несколько раз замечали в компании 19-летней модели, но он не давал официальных комментариев об отношениях с Ивановой.
Впервые пара вышла в свет вместе в апреле во время юбилейного концерта Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце. Примерно в то же время Тимати представил новую возлюбленную своей маме и детям от предыдущих отношений.
Как выглядит новая подруга музыканта – в галерее «Рамблера».