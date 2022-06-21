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1 час назад

19-летняя модель: Тимати показал фото с новой возлюбленной

Александр Котлеткин

Рэпер Тимати впервые показал общие кадры с новой возлюбленной. Он выложил несколько снимков с моделью Валентиной Ивановой на своей странице в социальной сети. Об этом сообщает Газета.ru.

1/13 Рэпер Тимати впервые показал общие кадры с новой возлюбленной
Фото: Соцсети
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2/13 Он выложил несколько снимков с моделью Валентиной Ивановой на своей странице в социальной сети
Фото: Соцсети
3/13 Сейчас пара отдыхает на греческом курорте Миконос
Фото: Соцсети
4/13 Первые слухи о новой избраннице Тимоти появились еще в январе
Фото: Соцсети
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5/13 Музыканта несколько раз замечали в компании 19-летней модели, но он не давал официальных комментариев об отношениях с Ивановой
Фото: Соцсети
6/13 Впервые пара вышла в свет вместе в апреле во время юбилейного концерта Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце
Фото: Соцсети
7/13 Примерно в то же время Тимати представил новую возлюбленную своей маме и детям от предыдущих отношений
Фото: Соцсети
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Сейчас пара отдыхает на греческом курорте Миконос. Первые слухи о новой избраннице Тимоти появились еще в январе. Музыканта несколько раз замечали в компании 19-летней модели, но он не давал официальных комментариев об отношениях с Ивановой.

Впервые пара вышла в свет вместе в апреле во время юбилейного концерта Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце. Примерно в то же время Тимати представил новую возлюбленную своей маме и детям от предыдущих отношений.

Как выглядит новая подруга музыканта – в галерее «Рамблера».

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