Рэпер Тимати впервые показал общие кадры с новой возлюбленной. Он выложил несколько снимков с моделью Валентиной Ивановой на своей странице в социальной сети. Об этом сообщает Газета.ru.

1/13 Рэпер Тимати впервые показал общие кадры с новой возлюбленной Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/13 Он выложил несколько снимков с моделью Валентиной Ивановой на своей странице в социальной сети Фото: Соцсети 3/13 Сейчас пара отдыхает на греческом курорте Миконос Фото: Соцсети 4/13 Первые слухи о новой избраннице Тимоти появились еще в январе Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/13 Музыканта несколько раз замечали в компании 19-летней модели, но он не давал официальных комментариев об отношениях с Ивановой Фото: Соцсети 6/13 Впервые пара вышла в свет вместе в апреле во время юбилейного концерта Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце Фото: Соцсети 7/13 Примерно в то же время Тимати представил новую возлюбленную своей маме и детям от предыдущих отношений Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/13 9/13 10/13 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/13 12/13 13/13

Сейчас пара отдыхает на греческом курорте Миконос. Первые слухи о новой избраннице Тимоти появились еще в январе. Музыканта несколько раз замечали в компании 19-летней модели, но он не давал официальных комментариев об отношениях с Ивановой.

Впервые пара вышла в свет вместе в апреле во время юбилейного концерта Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце. Примерно в то же время Тимати представил новую возлюбленную своей маме и детям от предыдущих отношений.