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1 час назад

Бородина посетила бутик Chanel после публичного отказа от бренда

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Бородина пришла на шопинг в бутик Chanel спустя 2,5 месяца после публичного отказа покупать вещи бренда. Как сообщает «Газета.ru», фотографию из магазина звезда «Дома-2» опубликовала в социальных сетях.

Бородина посетила бутик Chanel после публичного отказа от бренда
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сейчас Бородина отдыхает в Италии, где она и решила посетить магазин бренда. В кадр попали витрины с узнаваемыми сумками бренда, кошельками, обувью и солнцезащитными очками.

Напомним, что в начале апреля, после отказа Chanel продавать товары своего бренда россиянам за границей, ряд отечественных звезд обвинили бренд в русофобии. Среди них была и Ксения Бородина, которая заявляла, что больше не будет покупать изделия модного Дома и «снабжать» его деньгами.

Ранее она жаловалась на отдых в Италии — она возмутилась «ужасным сервисом», проблемам с банковскими переводами и насекомым, которые налетели в спальню отеля.

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