Бородина посетила бутик Chanel после публичного отказа от бренда

Телеведущая Ксения Бородина пришла на шопинг в бутик Chanel спустя 2,5 месяца после публичного отказа покупать вещи бренда. Как сообщает «Газета.ru», фотографию из магазина звезда «Дома-2» опубликовала в социальных сетях.

Сейчас Бородина отдыхает в Италии, где она и решила посетить магазин бренда. В кадр попали витрины с узнаваемыми сумками бренда, кошельками, обувью и солнцезащитными очками.

Напомним, что в начале апреля, после отказа Chanel продавать товары своего бренда россиянам за границей, ряд отечественных звезд обвинили бренд в русофобии. Среди них была и Ксения Бородина, которая заявляла, что больше не будет покупать изделия модного Дома и «снабжать» его деньгами.