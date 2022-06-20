Никас Сафронов заступился за Татьяну Васильеву

По словам Сафронова, ему неоднократно приходилось наблюдать за выступлениями Васильевой. Он отметил, что на сцене она отдает всю себя актерскому мастерству. Художник считает ее талантливой артисткой. Что касается скандала, то он заметил, что оступиться может каждый, поэтому встал на защиту актрисы.