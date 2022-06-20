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1 час назад

Никас Сафронов считает, что травлю Васильевой нужно остановить

Слово и Дело

Художник Никас Сафронов прокомментировал скандал с актрисой Татьяны Васильевой. Он призвал остановить травлю артистки.

Никас Сафронов заступился за Татьяну Васильеву
Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/GloballookpressGennadii Usoev/Russian Look/Globallookpress

По словам Сафронова, ему неоднократно приходилось наблюдать за выступлениями Васильевой. Он отметил, что на сцене она отдает всю себя актерскому мастерству. Художник считает ее талантливой артисткой. Что касается скандала, то он заметил, что оступиться может каждый, поэтому встал на защиту актрисы.

«Нападки на Таню нужно прекратить. Васильева прожила сложную артистическую и человеческую жизнь. Да, возможно, она совершала ошибки, но это свойственно всем, особенно большим ярким личностям», — высказался он в беседе с порталом PROZVEZD.

О Татьяне Васильевой ранее высказался актер Станислав Садальский. По его словам, за хороший гонорар артистка способна оклеветать и подставить человека.

Шоу-бизнес,Никас Сафронов,Станислав Садальский,Татьяна Васильева,
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