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39 минут назад

Суд запретил видео с поцелуем Ивлеевой и Собчак из-за пропаганды нетрадиционной ориентации

ТАСС

Тверской суд Москвы запретил распространение видеоролика с поцелуем телеведущих Анастасии Ивлеевой и Ксении Собчак, снятого во время записи шоу "Королевские кобры". Об этом сказано в тексте соответствующего судебного решения, с которым ознакомился ТАСС.

Суд вынес решение по видео с поцелуем Ивлеевой и Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Суд решил удовлетворить административный иск тверского межрайонного прокуратура Москвы о признании информации, размещенной в сети "Интернет", запрещенной к распространению. Признать информацию, размещенную на сайте в сети "Интернет" на странице по адресу: https://www.starhit.ru <...>, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", - отмечается в документе.

В тексте решения говорится, что прокурор потребовал от суда запрета указанного ролика, потому что, согласно мнению надзорного ведомства, там содержится информация, направленная на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. При этом видео было опубликовано в интернете и доступно "неограниченному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним", а потому распространение указанной информации подлежит запрету. В настоящее время видео по указанной ссылке удалено.

В ходе шоу "Королевские кобры" переодетые в женщин мужчины соревнуются друг с другом, демонстрируя разные таланты и способности. Гостьей одного из выпусков стала Собчак, которая поцеловалась с Ивлеевой прямо на сцене в ходе записи шоу.

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,Ксения Собчак,
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