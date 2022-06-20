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17 минут назад

Певица Манижа назвала некоторых россиян необразованными

News.ru

Певица Манижа назвала необразованными тех россиян, которые не умеют различать национальности. Об этом певица рассказала в интервью Ксении Собчак на ее YouTube-канале. В частности, исполнительница отметила, что некоторые жители России «не умеют отличать таджиков от узбеков».

Манижа пристыдила россиян в неумении отличать таджиков от узбеков
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Это показывает тебя не очень образованным человеком, если ты не умеешь различить таджиков от узбеков. Это очень неуважительно, потому что у человека есть своя национальность, — сказала Манижа.

Манижа рассказала об антироссийском предложении на Западе

Ранее Манижа дала интервью газете «Коммерсант», в котором заявила, что политику страны не поддерживает, однако уезжать из страны не готова. В ответ публицист Михаил Шахназаров назвал певицу «лицемеркой».

В последствии исполнительница сообщила в своих соцсетях, что ее выступление на фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге отменили. Организаторы мероприятия позже подтвердили эту информацию.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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