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30 минут назад

Борис Гребенщиков рассказал о жизни после отъезда из России

Газета.Ru

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков в шоу «А, поговорить?» на YouTube рассказал о жизни после отъезда из России.

Гребенщиков — о России: это неотъемлемая часть Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гребенщиков уехал в Великобританию после начала специальной операции российских вооруженных сил на Украине. Лондон он выбрал из-за близости к звукозаписывающей студии, с которой сотрудничает.

«Мне кажется, что РФ — это неотъемлемая часть Европы и часть остального мира. Но, когда организм болеет, в каких-то его частях плохо циркулирует кровь», — высказался Гребенщиков.

При этом он подчеркнул, что гражданином государства становится тот, кто принимает все законы этого государства.

Ранее Борис Гребенщиков признался, что не жертвовал украинским беженцам €12 млн, так как у него никогда не было такой суммы денег.

«Верить современным русским СМИ опасно. У меня никогда не было такой суммы, и пожертвовать ее я, соответственно, не мог», — подчеркнул Гребенщиков.

Шоу-бизнес,Борис Гребенщиков,
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