Гребенщиков — о России: это неотъемлемая часть Европы

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков в шоу «А, поговорить?» на YouTube рассказал о жизни после отъезда из России.

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Гребенщиков уехал в Великобританию после начала специальной операции российских вооруженных сил на Украине. Лондон он выбрал из-за близости к звукозаписывающей студии, с которой сотрудничает.

«Мне кажется, что РФ — это неотъемлемая часть Европы и часть остального мира. Но, когда организм болеет, в каких-то его частях плохо циркулирует кровь», — высказался Гребенщиков.

При этом он подчеркнул, что гражданином государства становится тот, кто принимает все законы этого государства.

Ранее Борис Гребенщиков признался, что не жертвовал украинским беженцам €12 млн, так как у него никогда не было такой суммы денег.