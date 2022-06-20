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47 минут назад

Раскрыт размер заработка Хаматовой в Риге

Елена Прошина

Выяснилось, сколько зарабатывает уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова. Как сообщает РИА ФАН, ее включили в штат Нового Рижского театра, где платят 800 евро ежемесячно и добавляют небольшие выплаты за участие в спектаклях.

Раскрыт размер заработка Хаматовой в Риге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате актриса зарабатывает около 1200 евро в месяц, что по текущему курсу чуть больше 71 тыс. рублей, до вычета налогов. При этом ни опыт, ни популярность никак не влияют на заработок Хаматовой.

Отметим, что в «Современнике» у Хаматовой была максимальная ставка, к которой прибавлялись всевозможные доплаты и 20% надбавка за звание народной артистки. По самым скромным подсчетам она получала 210-230 тыс. рублей каждый месяц. При этом кроме «Современника» она часто бывала на всевозможных мероприятиях и киносъемках.

В Латвии же Хаматова не имеет права подрабатывать без специального разрешения, тогда как власти страны выдавать его не торопятся.

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,
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