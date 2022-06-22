Клава Кока заказала стриптиз для звездного друга

Певица Клава Кока решила сделать сюрприз ко дню рождения Егора Крида. Она рассказала в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что заказала для звездного друга стриптиз.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости» Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Идею необычного презента исполнительнице подали подписчики. Звезда разместила объявление на «Авито», в котором предложила стриптизерше станцевать с маской Коки. Певица обозначила сумму услуги — она готова заплатить 3 тыс. рублей за час выступления двойника.

«Спасибо за помощь», — с юмором отреагировала Кока на предложение поклонников устроить такое шоу для Крида.