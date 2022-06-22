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42 минуты назад

Клава Кока заказала стриптиз от своего двойника на день рождения Егора Крида

Газета.Ruиещё 1

Певица Клава Кока решила сделать сюрприз ко дню рождения Егора Крида. Она рассказала в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что заказала для звездного друга стриптиз.

Клава Кока заказала стриптиз для звездного друга
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Идею необычного презента исполнительнице подали подписчики. Звезда разместила объявление на «Авито», в котором предложила стриптизерше станцевать с маской Коки. Певица обозначила сумму услуги — она готова заплатить 3 тыс. рублей за час выступления двойника.

«Спасибо за помощь», — с юмором отреагировала Кока на предложение поклонников устроить такое шоу для Крида.

Ранее Егор Крид опубликовал видео, в котором раскрыл свои траты за последние несколько месяцев. В том же видео Егор Крид показал историю поиска в социальных сетях. Адвокат Джонни Деппа Камилла Васкес, хоккеист Александр Овечкин, футболист Федор Смолов — их страницы певец просматривал в последнее время.

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