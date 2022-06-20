Манижа рассказала об антироссийском предложении на Западе

Певица Манижа рассказала, что после начала спецоперации на Украине с ней связались представители Запада и попросили записать антироссийскую композицию. В интервью для YouTube-канала Ксении Собчак она рассказала, что от нее требовали раскритиковать страну.
«У меня было много звонков и предложений от различных зарубежных СМИ, которые говорили, чтобы я высказалась. Был один лэйбл, который просил меня записать супер антироссийскую песню. В таком случае со мной бы подписали контракт», — рассказала певица.
Манижа добавила, что считает подобные предложения отвратительными. Кроме того, представители лейбла отмечали, что им нравится ее творчество, однако они не готовы к сотрудничеству из-за российского гражданства.
Отметим, что ранее артистка выступила против специальной военной операции на Украине и нелицеприятно высказывалась о действиях российской власти. В результате фанаты потребовали бойкотировать выступления Манижи из-за высказываний о происходящем.