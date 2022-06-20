Внук Пугачевой покинул Россию

Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров покинул Россию и отправился в Париж. Сын Кристины Орбакайте рассказал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что в первый день планирует прогуляться по улицам.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В первый день в городе не хочется никуда спешить. Буду просто гулять по красивым улицам, а вечером пойдем в красивый ретро-отель на ужин», — написал Байсаров.

По словам Байсарова, у него большие планы на этот город. Он запланировал немало культурных мероприятий, однако и оставлять работу не намерен.

После начала спецоперации на Украине певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин также покинули Россию. На данный момент звездная пара со своими детьми находится в Израиле.