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1 час назад

Бузова опубликовала видео с морской экскурсии в ЮАР

Александр Кузьмин

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова проводит время в Южно-Африканской Республике. Об этом популярная исполнительница сообщает поклонникам в личном Telegram-канале. Бывшая звезда телешоу «Дом-2» поделилась видео с морской экскурсии.

«Так круто, просто нереально», – рассказала о своих впечатлениях в ролике 36-летняя знаменитость.

О том, что Бузова уехала из России в ЮАР, она поведала в социальной сети, разместив пост с подписью «привет, Кейптаун». В СМИ появилось предположение, что артистка будет сниматься в третьем сезоне шоу «Звезды в Африке».

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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