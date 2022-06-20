Российская телеведущая и певица Ольга Бузова проводит время в Южно-Африканской Республике . Об этом популярная исполнительница сообщает поклонникам в личном Telegram-канале. Бывшая звезда телешоу «Дом-2» поделилась видео с морской экскурсии.

«Так круто, просто нереально», – рассказала о своих впечатлениях в ролике 36-летняя знаменитость.

О том, что Бузова уехала из России в ЮАР, она поведала в социальной сети, разместив пост с подписью «привет, Кейптаун». В СМИ появилось предположение, что артистка будет сниматься в третьем сезоне шоу «Звезды в Африке».