Дибров уличил Галкина в обмане

Известный телеведущий Дмитрий Дибров рассказал об уловке, к которой прибегают звёзды шоу-бизнеса. Делая рекламу любого продукта необходимо рассказать, что вы лично пользовались им и он вам понравился. Однако на самом деле это не так. Об этом мужчина сообщил в эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
Неужели ты полагаешь, что наш коллега Галкин что-то у них покупал?», — поинтересовался Дмитрий Дибров у телеведущей Леры Кудрявцевой.
Российский юморист и шоумен Максим Галкин, уехавший на фоне событий на Украине вместе супругой Аллой Пугачевой и детьми в Израиль, потерял большое количество рекламных контрактов в России, что сильно ударило по его заработку.