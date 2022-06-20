Дибров уличил Галкина в обмане

Известный телеведущий Дмитрий Дибров рассказал об уловке, к которой прибегают звёзды шоу-бизнеса. Делая рекламу любого продукта необходимо рассказать, что вы лично пользовались им и он вам понравился. Однако на самом деле это не так. Об этом мужчина сообщил в эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.