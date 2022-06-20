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1 час назад

Дибров обвинил Галкина в обмане граждан России

Моя Москва.онлайниещё 3

Известный телеведущий Дмитрий Дибров рассказал об уловке, к которой прибегают звёзды шоу-бизнеса. Делая рекламу любого продукта необходимо рассказать, что вы лично пользовались им и он вам понравился. Однако на самом деле это не так. Об этом мужчина сообщил в эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Дибров уличил Галкина в обмане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Неужели ты полагаешь, что наш коллега Галкин что-то у них покупал?», — поинтересовался Дмитрий Дибров у телеведущей Леры Кудрявцевой.

Российский юморист и шоумен Максим Галкин, уехавший на фоне событий на Украине вместе супругой Аллой Пугачевой и детьми в Израиль, потерял большое количество рекламных контрактов в России, что сильно ударило по его заработку.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Дмитрий Дибров,Алла Пугачева,Лера Кудрявцева,
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