Баста опроверг свое заявление о ненависти к Егору Криду

Рэпер Баста во время программы «MC TAXI» заявил, что ненавидит певца Егора Крида. По словам Васи Вакуленко, он был самым неприятным гостем в его шоу «Вопрос ребром». Егор после этого в социальных сетях отметил ростовчанина и с грустным смайликом опубликовал его слова.

В Telegram-канале YOBAJUR выложили видеоопровержение от лица самого рэпера. В кадре Баста заявил, что его заявление в программе про ненависть к Криду было шуткой, которую многие не поняли. Вася подчеркнул, что уважает Егора, а в конце записи сложил руки в сердце в знак любви к певцу.