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1 час назад

Баста опроверг свое заявление о ненависти к Егору Криду

Слово и Дело

Рэпер Баста во время программы «MC TAXI» заявил, что ненавидит певца Егора Крида. По словам Васи Вакуленко, он был самым неприятным гостем в его шоу «Вопрос ребром». Егор после этого в социальных сетях отметил ростовчанина и с грустным смайликом опубликовал его слова.

Баста опроверг свое заявление о ненависти к Егору Криду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Telegram-канале YOBAJUR выложили видеоопровержение от лица самого рэпера. В кадре Баста заявил, что его заявление в программе про ненависть к Криду было шуткой, которую многие не поняли. Вася подчеркнул, что уважает Егора, а в конце записи сложил руки в сердце в знак любви к певцу.

Ранее Баста говорил, что большинство гостей шоу «Вопрос ребром» не ожидают того, что будет происходить в программе. Из-за этого многие уходят недовольными. Однако Крид обошел тут всех, высказав много претензий создателям шоу.

Шоу-бизнес,Крид,
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