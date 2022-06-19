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1 час назад

Миро: «Самойловой надеяться на Джигана не стоит»

Ирина Лебедева

Скандальный блогер Лена Миро сравнила творческие успехи (и доходы) рэпера Басты, собравшего 70-тысячную толпу на стадионе и Джигана.

Миро: «Самойловой надеяться на Джигана не стоит»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В своем ЖЖ Миро пишет:

«Джиган -- тоже ведь, вроде, рэпер? Тогда почему про него нет таких заголовков? Где 70 тысяч проданных билетов на стадионе?

Специально даже полезла и посмотрела последние новости про Джигана: помирился с Тимати 12 мая 2020 года. «Ну, вот так. Все».

Миро уверена, что Джигана и детей содержит Оксана Самойлова, сделавшая себя и успешным блогером и бизнесвумен.

«Вчера прочитала ваши комментарии про Оксану Самойлову, жену этого Джигана. Смеётесь над ней. А вы подумали, куда ей деваться, если не скакать с панчами на лице?

Детей одень-накорми-выучи. А на какие шиши?

Не знаю, есть ли у Басты жена, но если есть, она может спать спокойно. А вот Самойловой, если она сама не заработает себе копеечку, надеяться на мужа не стоит -- это понимаю я, это понимаете вы, это понимает и сама Оксана.

Вот и скачет.

Вопрос тут у меня только в том, как долго баба может тянуть на себе мужика».

Два года назад рэпер Джиган попал в реабилитационный центр меньше, чем через месяц после рождения сына Давида.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,Лена Миро,Тимати,
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