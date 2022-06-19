«Смесь бездарности и порока»: Шахназаров обрушился на Собчак

«Смесь абсолютной бездарности и порока, пытавшаяся насаждать нам светлое, толерантное и политкорректное, в очередной раз показало свою невоспитанность и животное хабальство. Ничего удивительного. Смаковать вопросы насильнику, маньяку и педофилу доставляло Собчак огромное удовольствие. Теперь она издевается над женщиной, лишённой возможности видеть», - гневно заявил Шахназаров.