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1 час назад

«Смесь бездарности и порока»: Шахназаров обрушился на Собчак

Ирина Лебедева

На днях Ксения Собчак на редкость неудачно пошутила по адресу слепой певицы Дианы Гурцкой. Экс-звезда «Дома-2» ядовито высказалась, что незряча Гурцкая «приехала посмотреть стенды» на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

«Смесь бездарности и порока»: Шахназаров обрушился на Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист Михаил Шахназаров буквально обрушился на нетактичную светскую львицу в своем Телеграм-канале.

«Смесь абсолютной бездарности и порока, пытавшаяся насаждать нам светлое, толерантное и политкорректное, в очередной раз показало свою невоспитанность и животное хабальство. Ничего удивительного. Смаковать вопросы насильнику, маньяку и педофилу доставляло Собчак огромное удовольствие. Теперь она издевается над женщиной, лишённой возможности видеть», - гневно заявил Шахназаров.

Сама Диана не стала принимать всерьез неудачную шутку. Певица сообщила, что Собчак вовсе не хотела ее обидеть, а с чувством юмора у нее все в порядке.

«Я очень люблю юмор, я сама с большим юмором человек, без этого никак нельзя. Я не думаю, что Ксения как-то хотела мне сделать больно», —заявила Гурцкая.

Брат Дианы Гурцкой подтвердил слова родственницы. Он рассказал, что знаменитости вполне ладят между собой, - пишут unews24.

Шоу-бизнес,Диана Гурцкая,Ксения Собчак,
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