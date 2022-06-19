«Смесь бездарности и порока»: Шахназаров обрушился на Собчак

На днях Ксения Собчак на редкость неудачно пошутила по адресу слепой певицы Дианы Гурцкой. Экс-звезда «Дома-2» ядовито высказалась, что незряча Гурцкая «приехала посмотреть стенды» на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
Журналист Михаил Шахназаров буквально обрушился на нетактичную светскую львицу в своем Телеграм-канале.
«Смесь абсолютной бездарности и порока, пытавшаяся насаждать нам светлое, толерантное и политкорректное, в очередной раз показало свою невоспитанность и животное хабальство. Ничего удивительного. Смаковать вопросы насильнику, маньяку и педофилу доставляло Собчак огромное удовольствие. Теперь она издевается над женщиной, лишённой возможности видеть», - гневно заявил Шахназаров.
Сама Диана не стала принимать всерьез неудачную шутку. Певица сообщила, что Собчак вовсе не хотела ее обидеть, а с чувством юмора у нее все в порядке.
«Я очень люблю юмор, я сама с большим юмором человек, без этого никак нельзя. Я не думаю, что Ксения как-то хотела мне сделать больно», —заявила Гурцкая.
Брат Дианы Гурцкой подтвердил слова родственницы. Он рассказал, что знаменитости вполне ладят между собой, - пишут unews24.