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58 минут назад

Егор Крид не смог выступить в Кишинёве

Говорит Москваиещё 1

Артист прилетел в столицу Молдавии, чтобы дать концерт на центральной площади города, но ему помешал антиправительственный митинг.

Егор Крид не смог выступить в Кишинёве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Извиняюсь перед всеми, кто хотел кайфануть со мной! Обязательно вернёмся в Молдову с сольником», — написал исполнитель в соцсетях.

Несколько тысяч человек собрались сегодня в центре Кишинёва. Протестующие высказывают недовольство ростом цен на продукты и высокими тарифами на энергоносители. Манифестанты скандируют: «Досрочные выборы», «Долой власть!», «Отставка», «Долой Майю Санду!».

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