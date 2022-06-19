Егор Крид не смог выступить в Кишинёве

Артист прилетел в столицу Молдавии, чтобы дать концерт на центральной площади города, но ему помешал антиправительственный митинг.
«Извиняюсь перед всеми, кто хотел кайфануть со мной! Обязательно вернёмся в Молдову с сольником», — написал исполнитель в соцсетях.
Несколько тысяч человек собрались сегодня в центре Кишинёва. Протестующие высказывают недовольство ростом цен на продукты и высокими тарифами на энергоносители. Манифестанты скандируют: «Досрочные выборы», «Долой власть!», «Отставка», «Долой Майю Санду!».