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52 минуты назад

Бородина сообщила, что ее отпуск в Италии безнадежно испорчен

Ирина Лебедева

Ксения Бородина поехала отдыхать в Италию. Однако долгожданный отпуск, по словам телеведущей, оказался ужасно неприятным приключением.

Бородина сообщила, что ее отпуск в Италии безнадежно испорчен
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

В микроблоге Ксения пожаловалась, что проблемы начались еще в аэропорту. Для нее неприятной неожиданностью было то, что заказать кофе оказалось невозможным – карты не принимались к оплате. Также Бородину удивил «ужасный итальянский сервис» - в Москве в ресторанах обслуживают и быстрее и качественнее.

Но самым большим разочарованием оказалась гостиница, куда заселилась теледива, - пишет Экспресс Газета. Мало того, что номер был пропитан запахом плесени, как еще его наводнили какие-то жуки и гусеницы.

Ксении пришлось поскандалить с персоналом гостиницы, после чего служащие убрали живность при помощи пылесоса. Но жить там Бородина уже не хочет, и вообще стремится скорее уехать в Россию.

Ранее Ксения Бородина в своем микроблоге рассказала, что обеспечивает своих дочерей от разных браков самостоятельно. Также телеведущая утверждает, что отцы девочек заботятся о них по собственной инициативе.

«Я рада, что мне не надо выпрашивать деньги на содержание детей и ''дружить'' ради этого с бывшими. Это личная инициатива каждого из отцов, насколько они готовы вкладываться в детей», - поделилась светская львица.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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