Рудковская: «Меня уже три сезона зовут на шоу «Маска»»

Яна Рудковская в программе «Север-шоу» на телеканале RU.TV похвасталась, что ее уже в третий раз приглашают принять участие в шоу «Маска». При этом продюсер не скрывает, что пела для публики всего один раз, еще в 2008 году, - сообщает ФАН.
Тем не менее, организаторы «Маски» в ней уверены и пытаются заполучить Яну в участники телешоу. К сожалению, рабочая загрузка у ее такова, что на посторонние проекты просто нет времени.
«Меня уже три сезона зовут на шоу «Маска». И уговаривают всякими правдами и неправдами. И постоянно меня члены жюри видят в образах каких-либо. Но я смею заверить, что, не имея колоссального количества времени, даже минимального, я не могу сейчас. Мне так не хочется уходить из основных своих проектов», —объяснила звезда.
Музыкальный продюсер Яна Рудковская считает, что в мягком подходе к воспитанию детей нет смысла. Она сама мечтает, чтобы ее сыновья от фигуриста Евгения Плющенко стали выдающимися личностями. Об этом продюсер заявила «Чемпионату».
По ее мнению, если родители хотят вырастить олимпийского чемпиона, то не надо жалеть ребенка в спорте. У него должен быть чемпионский характер.