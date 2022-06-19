Рудковская: «Меня уже три сезона зовут на шоу «Маска»»

Яна Рудковская в программе «Север-шоу» на телеканале RU.TV похвасталась, что ее уже в третий раз приглашают принять участие в шоу «Маска». При этом продюсер не скрывает, что пела для публики всего один раз, еще в 2008 году, - сообщает ФАН.

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Тем не менее, организаторы «Маски» в ней уверены и пытаются заполучить Яну в участники телешоу. К сожалению, рабочая загрузка у ее такова, что на посторонние проекты просто нет времени.

«Меня уже три сезона зовут на шоу «Маска». И уговаривают всякими правдами и неправдами. И постоянно меня члены жюри видят в образах каких-либо. Но я смею заверить, что, не имея колоссального количества времени, даже минимального, я не могу сейчас. Мне так не хочется уходить из основных своих проектов», —объяснила звезда.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская считает, что в мягком подходе к воспитанию детей нет смысла. Она сама мечтает, чтобы ее сыновья от фигуриста Евгения Плющенко стали выдающимися личностями. Об этом продюсер заявила «Чемпионату».