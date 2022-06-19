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32 минуты назад

Эксперт считает, что Кудрявцева страдала зря

Ирина Лебедева

Леру Кудрявцеву, которая поправляла здоровье и отдыхала в одном из санаториев Сочи, подстерег неприятный сюрприз. Отсутствие напряженного ритма жизни и общая атмосфера расслабленности привели к тому, что телеведущая быстро набрала вес. Причем довольно много – восемь килограммов.

Эксперт считает, что Кудрявцева страдала зря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Запаниковавшая Кудрявцева решила избавиться от напасти радикальным и довольно болезненным способом – приняла душ Шарко. Его особенность такова, что струи воды массируют тело под большим напором. И оставляют на коже кровоподтеки.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев объяснил журналистам портала day.ru, что телеведущая, скорее всего, мучалась зря. От одинокой процедуры толку нет. Душ следует принимать курсом и как часть программы похудения, включающей еще и физические упражнения, и правильное питание.

«Это хороший способ похудения, но он будет работать исключительно с питанием. Если оно отлажено правильно, присутствуют физические упражнения, тогда процедура работает классно. В противном случае душ Шарко не эффективен», - сказал эксперт.

51-летняя теледива сообщила, что ей выпала очень ответственная роль стать крестной мамой малыша, который родится у ее подруги Екатерины Гордон.

Сейчас они обе отдыхают в Сочи, и на курорте Гордон предложила Кудрявцевой стать фактически второй мамой для будущего ребенка.

Юрист и телеведущая сблизились после смерти Жанны Фриске, лучшей подруги Кудрявцевой.

Шоу-бизнес,Екатерина Гордон,Жанна Фриске,Лера Кудрявцева,
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