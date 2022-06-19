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32 минуты назад

Юлиан рассказал, как ему удалось похудеть на 26 килограммов

Ирина Лебедева

Юлиан признался, что вернуть былую стройность, скинув 26 кило, смог только с помощью врачей. На телевизионном шоу он рассказал, что никак не мог убрать лишние килограммы, пока не обратился к эндокринологам. Они обнаружили у певца преддиабетное состояние и прописали лекарства в виде уколов, которые, в итоге и восстановили обмен веществ, - пишет 5 Канал.

Юлиан рассказал, как ему удалось похудеть на 26 килограммов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исполнитель рассказал, что уверен - этими средствами пользовались и Пугачева и Фадеев, и другие звезды. Однако просто так применять лекарства нельзя. Это рецептурные препараты и помогают они только уже страдающим диабетом или находящимся в пограничном состоянии людям. Другой вопрос – у большинства тех, кто имеет большой лишний вес, как правило, есть проблемы с выработкой инсулина.

В любом случае для начала лечения требуется обследование у специалистов.

Певец Юлиан был очень популярен в 1990-е годы. Его исполнительский талант признала даже британская королева Елизавета II, когда Юлиан выступал на концерте в честь ее визита в Москву в 1994 году.

Шоу-бизнес,Елизавета II,
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