Певица Слава призналась в зависимости

Певица Слава призналась, что пыталась похудеть с помощью диеты, но долго не выдержала. По словам артистки, хорошую диету ей посоветовала Валерия. Питаясь неделю без соли и сахара, Слава похудела почти на 10 килограммов, но потом за два дня они вернулись обратно.

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«Ты просто исключаешь из своего рациона соль и сахар. И вытекаешь моментально. Я буквально за неделю на этой диете похудела на десять килограммов. Ела брокколи, огурцы, грудки куриные – они очень быстро жарятся. В общем, похудела, обрадовалось, но за два дня сразу наела потом эти килограммы. Диету, чтобы был результат, надо соблюдать долго, а я так не могу», - заявила звезда.

В беседе с порталом Prozvezd Слава призналась в зависимости от еды.

«Я зависима от майонеза, шпрот, селедки, колбасы докторской. Я не могу жить без жареной картошки. У меня такой организм! Я могу весь день ничего не есть, но приду домой и обязательно нажарю жареной картошки с яйцом, все смешаю, открою какие-нибудь консервы и наемся от души», - рассказала она.

Также у исполнительницы есть привычка заедать стресс и неприятности.

«Как-то лежала в больнице из-за некоторых проблем со здоровьем. Так мне всегда приносили тройную порцию еды. Врачи даже удивлялись: «Мы не понимаем, как человек может столько есть?» А я, когда мне плохо, особенно, просто могу есть бесконечно: прям с утра и до утра».