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11 минут назад

Королева показала результат похудения, снявшись топлес

Ирина Лебедева

Наташа Королева поправляет здоровье в одном из санаториев Ставрополья. Лечебно-оздоровительная программа явно идет певице на пользу – Королева, по ее словам, всего за несколько дней неплохо похудела и очень довольна собой. Об этом информирует «Радио КП».

Королева показала результат похудения, снявшись топлес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под хорошее настроение звезда сфотографировалась в номере отеля топлес. Снимок Наташа выложила в микроблог.

«За 5 дней минус 3 кг. Ушла отечность, нормализовался сон. Появилось больше энергии», — похвасталась результатами Королева.

Архип Глушко, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного публике как Тарзан, съехал из родительского дома вместе со своей девушкой. После жизни в трехэтажном особняке молодая пара перебралась в однокомнатную квартиру в старом доме. Об этом событии Наташа Королева рассказала журналистам.

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,
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