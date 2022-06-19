Королева показала результат похудения, снявшись топлес

Наташа Королева поправляет здоровье в одном из санаториев Ставрополья. Лечебно-оздоровительная программа явно идет певице на пользу – Королева, по ее словам, всего за несколько дней неплохо похудела и очень довольна собой. Об этом информирует «Радио КП».
Под хорошее настроение звезда сфотографировалась в номере отеля топлес. Снимок Наташа выложила в микроблог.
«За 5 дней минус 3 кг. Ушла отечность, нормализовался сон. Появилось больше энергии», — похвасталась результатами Королева.
Архип Глушко, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного публике как Тарзан, съехал из родительского дома вместе со своей девушкой. После жизни в трехэтажном особняке молодая пара перебралась в однокомнатную квартиру в старом доме. Об этом событии Наташа Королева рассказала журналистам.