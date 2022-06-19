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53 минуты назад

«Семья – это сила!» Галкин показал фотографию с женой и детьми

Ирина Лебедева

Максим Галкин 18 июня отметил 46-й день рождения. В микроблоге юморист выложил семейную фотографию с супругой и детьми. «День рождения! Семья -это сила!» гласит подпись под снимком.

«Семья – это сила!» Галкин показал фотографию с женой и детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инстаграм*

Таким образом все недоброжелатели, которые якобы усматривали в череде последних событий угрозу семейному союза Максима и Аллы, посрамлены. Понятно, что ни о каком разводе у звездной четы речи не идет. Впрочем, сама Алла Борисова ранее тоже показала кукиш в ответ на вопрос, не собирается ли она оставить супруга.

Уклад жизни звездный семьи после переезда в Израиль очень изменился. Если в России Пугачева и Галкин жили в своем загородном замке как за каменной стеной, то на Земле Обетованной они перестали прятаться от людских глаз. Супруги вместе с детьми частенько устраивают променады по окрестностям, выходят на пляж, спокойно общаются с поклонниками.

* принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,
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