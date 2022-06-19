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50 минут назад

Звезда Голливуда Бен Стиллер приехал во Львов

BFM.RUиещё 1

Голливудский актер Бен Стиллер приехал в украинский Львов, сообщает Pravda.ru.

До этого он в качестве посла доброй воли побывал в Польше. Он привез гуманитарную помощь для украинцев в город Жешув и встретился с беженцами.

Во Львове Стиллер пообщался с местными жителями рядом с сувенирной лавкой. Фото выложили в соцсетях. Пока голливудская звезда никак не прокомментировалf цель своего визита на Украину.

Бен Стиллер известен по фильмам «Ночь в музее», «Знакомство с Факерами», «Знакомство с родителями», «Образцовый самец», «А вот и Полли» и другим.

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