Звезда Голливуда Бен Стиллер приехал во Львов

Голливудский актер Бен Стиллер приехал в украинский Львов, сообщает Pravda.ru.
До этого он в качестве посла доброй воли побывал в Польше. Он привез гуманитарную помощь для украинцев в город Жешув и встретился с беженцами.
Во Львове Стиллер пообщался с местными жителями рядом с сувенирной лавкой. Фото выложили в соцсетях. Пока голливудская звезда никак не прокомментировалf цель своего визита на Украину.
Бен Стиллер известен по фильмам «Ночь в музее», «Знакомство с Факерами», «Знакомство с родителями», «Образцовый самец», «А вот и Полли» и другим.