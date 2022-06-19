Звезда Голливуда Бен Стиллер приехал во Львов

Голливудский актер Бен Стиллер приехал в украинский Львов, сообщает Pravda.ru.

До этого он в качестве посла доброй воли побывал в Польше. Он привез гуманитарную помощь для украинцев в город Жешув и встретился с беженцами.

Во Львове Стиллер пообщался с местными жителями рядом с сувенирной лавкой. Фото выложили в соцсетях. Пока голливудская звезда никак не прокомментировалf цель своего визита на Украину.