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1 час назад

Киркоров не сдержал слез во время пения дочери на выпускном. Видео

Александр Кузьмин

Народный артист РФ Филипп Киркоров прослезился, услышав песню «Прекрасное далеко» в исполнении его 10-летней дочери Аллы-Виктории на школьном балу. Об этом артист рассказал подписчикам в социальных сетях.

В минувшую пятницу, 17 июня, 10-летняя дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория выпустилась из начальной школы. Король эстрады опубликовал в личном блоге несколько фотографий и видео с выпускного бала. В одном из роликов наследница артиста с одноклассницами спела «Прекрасное далеко» из кинофильма «Гостья из будущего», растрогав отца.

«Наш первый выпускной! Алла-Виктория с отличием окончила начальную школу. Теперь нас ждет еще более увлекательный путь в средней школе. Прослезился сегодня на празднике. Все так трогательно, мило! Спасибо нашим учителям и школе!» — поделился Филипп Киркоров, подчеркнув, что не смог сдержать слез.

Шоу-бизнес,Видео,Филипп Киркоров,
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