«Наш первый выпускной! Алла-Виктория с отличием окончила начальную школу. Теперь нас ждет еще более увлекательный путь в средней школе. Прослезился сегодня на празднике. Все так трогательно, мило! Спасибо нашим учителям и школе!» — поделился Филипп Киркоров, подчеркнув, что не смог сдержать слез.