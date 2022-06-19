«Парикмахер уводит из семьи»: Галкин пожаловался на травлю в СМИ

Российский юморист Максим Галкин на одном из концертов в Израиле сообщил, что его травят журналисты в РФ, сообщает news.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

Поводом становятся его новые публикации в соцсетях, которые СМИ выворачивают наизнанку.

«Я выкладываю видео с гастролей в Израиле, где вечером катаюсь на велосипеде. Тут же пишут журналисты: «Галкина потянуло на историческую родину», «Зачем Галкину обрезание?». Круче всего было: «Пугачёва отобрала у Галкина всё и выгнала из страны на одном велосипеде». Как они придумывают эту бредятину?» — задался вопросом артист.

Также он не оставил и тему с причёсками, которые он любит «менять периодически». Это, по его словам, тоже стало поводом для «издевательств» со стороны российских журналистов, которые пытались перещеголять друг друга в высмеивании артиста.

«Галкин вышел в свет со своей новой», «Новая стрижка Галкина: неужели Максим поменял парикмахера и изменил стилю», «Юморист изменил парикмахеру со стилистом». Я так обалдел. Написал опровержение, что у меня один парикмахер. Написал, что у него большой опыт и прекрасные руки», — заявил юморист.

Но и это в прессе не оставили без внимания, а тут же подхватили и преподнесли читателям в самых разных видах вплоть до пикантных.