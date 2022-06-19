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16 минут назад

«Парикмахер уводит из семьи»: Галкин пожаловался на травлю в СМИ

Елена Прошина

Российский юморист Максим Галкин на одном из концертов в Израиле сообщил, что его травят журналисты в РФ, сообщает news.ru.

«Парикмахер уводит из семьи»: Галкин пожаловался на травлю в СМИ
Фото: ТАССТАСС

Поводом становятся его новые публикации в соцсетях, которые СМИ выворачивают наизнанку.

«Я выкладываю видео с гастролей в Израиле, где вечером катаюсь на велосипеде. Тут же пишут журналисты: «Галкина потянуло на историческую родину», «Зачем Галкину обрезание?». Круче всего было: «Пугачёва отобрала у Галкина всё и выгнала из страны на одном велосипеде». Как они придумывают эту бредятину?» — задался вопросом артист.

Также он не оставил и тему с причёсками, которые он любит «менять периодически». Это, по его словам, тоже стало поводом для «издевательств» со стороны российских журналистов, которые пытались перещеголять друг друга в высмеивании артиста.

«Галкин вышел в свет со своей новой», «Новая стрижка Галкина: неужели Максим поменял парикмахера и изменил стилю», «Юморист изменил парикмахеру со стилистом». Я так обалдел. Написал опровержение, что у меня один парикмахер. Написал, что у него большой опыт и прекрасные руки», — заявил юморист.

Но и это в прессе не оставили без внимания, а тут же подхватили и преподнесли читателям в самых разных видах вплоть до пикантных.

«Зачем я это написал? «У парикмахера Галкина прекрасные руки и большой опыт», «Галкин заявил, что у его парикмахера большой». Ну и как следствие: «Опытный парикмахер уводит Галкина из семьи», — недоумевает юморист.

Галкин рассказал о забавной просьбе от израильтян в аэропорту

Шоу-бизнес,Максим Галкин,
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