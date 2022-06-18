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16 минут назад

Галкин рассказал о забавной просьбе от евреев в аэропорту

Слово и Дело

.Российский телеведущий, шоумен и юморист Максим Галкин на одном из своих выступлений в Израиле рассказал о произошедших с ним забавных ситуациях при участии евреев.

Галкин рассказал о забавной просьбе от израильтян в аэропорту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После концерта в Хайфе к Галкину подошла местная женщина. Жительница Израиля упрекнула артиста в том, что он сделал слишком низкие цены на билеты. По мнению неизвестной, Галкин достаточно востребован и талантлив, чтобы брать с желающих попасть на его выступления большие деньги. Еще один инцидент произошел в аэропорту.

«Другая женщина в аэропорту подходит: "Максим, я не ожидала вас увидеть. Пронесите две бутылки водки через границу". Ну они же решат, что я алкоголик. А она мне: "Так вы скажите, что для [жены, певицы Аллы] Пугачевой". Гениально», — вспомнил Галкин.

Напомним, артист в компании своей супруги покинул территорию России после начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Израиле певица поправляет здоровье, а шоумен гастролирует по городам страны с новой юмористической программой.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,
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