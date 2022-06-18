Пугачева не поздравила Галкина с днем рождения в интернете

В социальных сетях поползли слухи о том, что между Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой побежала черная кошка. Некоторые пользователи сделали этот вывод основываясь на том, что отмечающий 46-летие юморист публичных поздравлений от своей супруги не получил.

Как сообщает 5 Канал, В социальных сетях юмориста уже поздравил фан-клуб Пугачевой, ее дочка Кристина Орбакайте, бывший глава телеканала Муз-ТВ Арман Давлетяров и многие звезды. А где же добрые слова от любимой супруги?

Но другие резонно говорят, что Примадонна просто не захотела проявлять свои чувства на публику. Алла Борисовна и раньше не слишком часто появлялась в интернете. А Максима она, конечно, поздравила. Но лично.

18 июня Максим Галкин опубликовал в социальных сетях селфи, сопроводив его короткой подписью: "46". В комментариях к имениннику обратились многие звезды, в том числе Ксения Собчак. «С днем рождения, Макс!» — написала журналистка.