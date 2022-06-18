Первый Канал не планирует заменять Цискаридзе на Солцева

Гоген Солнцев в очередной раз сумел привлечь к себе внимание публики. Эпатажный шоумен заявил, что ему предложили вести передачу «Сегодня вечером» вместо Николая Цискаридзе.

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По словам Солнцева, представители Первого Канала связались с ним по телефону и предложили пройти кастинг на ведущего передачи. В паре с ним пробоваться предложили и его супруге Екатерине Терешкович.

Однако таких планов у руководства канала нет и не было. Солнцеву подобных предложений не поступало.

«Нет, это не так», — приводит Газета.Ru слова представителя телеканала.