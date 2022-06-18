Первый Канал не планирует заменять Цискаридзе на Солцева

Гоген Солнцев в очередной раз сумел привлечь к себе внимание публики. Эпатажный шоумен заявил, что ему предложили вести передачу «Сегодня вечером» вместо Николая Цискаридзе.
По словам Солнцева, представители Первого Канала связались с ним по телефону и предложили пройти кастинг на ведущего передачи. В паре с ним пробоваться предложили и его супруге Екатерине Терешкович.
Однако таких планов у руководства канала нет и не было. Солнцеву подобных предложений не поступало.
«Нет, это не так», — приводит Газета.Ru слова представителя телеканала.
Шоумен Гоген Солнцев в беседе с PROZvezd заявил, что не собирается прерывать отпуск в Сочи, чтобы навестить лишившуюся ноги мать. Он также посетовал на журналистов, которые «пристают с расспросами» о состоянии матери. Шоумен уточнил, что справится о здоровье родительницы, когда вернется в Москву.