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1 час назад

Первый Канал не планирует заменять Цискаридзе на Солцева

Ирина Лебедева

Гоген Солнцев в очередной раз сумел привлечь к себе внимание публики. Эпатажный шоумен заявил, что ему предложили вести передачу «Сегодня вечером» вместо Николая Цискаридзе.

Первый Канал не планирует заменять Цискаридзе на Солцева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Солнцева, представители Первого Канала связались с ним по телефону и предложили пройти кастинг на ведущего передачи. В паре с ним пробоваться предложили и его супруге Екатерине Терешкович.

Однако таких планов у руководства канала нет и не было. Солнцеву подобных предложений не поступало.

«Нет, это не так», — приводит Газета.Ru слова представителя телеканала.

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с PROZvezd заявил, что не собирается прерывать отпуск в Сочи, чтобы навестить лишившуюся ноги мать. Он также посетовал на журналистов, которые «пристают с расспросами» о состоянии матери. Шоумен уточнил, что справится о здоровье родительницы, когда вернется в Москву.

Шоу-бизнес,Екатерина Терешкович,Гоген Солнцев,Николай Цискаридзе,Первый канал,
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