Стало известно, как к сыну Газманова пришла популярность

Родион Газманов хорошо известен публике не только благодаря своему знаменитому отцу. Но интересно, что его взлет на Олимп отечественного шоу-бизнеса состоялся практически в одночасье благодаря тому, что его звездный отец заболел и потерял голос.

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Олег Газманов написал песню «Люси», но не смог сам ее исполнить из-за того, что потерял голос. Поэтому он записал композицию со своим сыном. Об этом рассказывают 7days.ru.

После того, как песня про в эфире «Утренней почты», шестилетний Родион моментально стал звездой.

Правда случайность наложилась на то, что Родион был хорошо музыкально подготовлен. Он обучался в музыкальной школе, а а также нередко ездил с отцом на гастроли.

Певец Родион Газманов в беседе с MK.RU заявил, что не признает пение под фонограмму.

«Я терпеть не могу петь под фонограмму – не чувствуешь резонанс. Это как сходить на свидание с резиновой женщиной: и да, и нет», - высказался Газманов.