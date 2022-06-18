Алибасов рассказал об отношениях с помощницей

Бари Алибасов был гостем телешоу «Пусть говорят». Продюсер сообщил, что слухи о его бракосочетании с молодой помощницей Еленой не соответствуют действительности. Ничего кроме рабочих отношений его и Елену не связывает. У женщины, кстати, есть муж и ребенок.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Лена — это моя помощница, которая работает со мной уже полтора года. У нее прекрасный муж, прекрасный сынок два метра десять сантиметров высоты», — рассказал Алибасов.

Пришла в студию и сама Елена. Разговоры о ее свадьбе с продюсером она назвала глупостью. Елена рассказала, что к Бари Каримовичу часто приезжает Лидия Федосеева-Шукшина. В таких случаях Елена накрывает на стол, берет собаку и надолго уходит гулять, чтобы не мешать хозяину. Об этом пишет ФАН.