Азиза решила вернуться к бывшему мужу

«Дело в том, что за то время, пока Алессандро не было в Москве, я много общалась со своим бывшим гражданским мужем Александром Бродолиным из Санкт-Петербурга. И он мне на днях сказал: «Азиза, давай уже возвращайся в Питер. Я тебя жду». У меня в этот момент даже защемило сердце. Это было так трогательно! И я подумала, что все-таки вернусь к Саше. Все мои друзья считают, что наши отношения с ним были очень гармоничными. Я его очень любила, он меня, похоже, тоже. Я думаю, что нужно дать нашим отношениям второй шанс».