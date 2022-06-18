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17 минут назад

Азиза решила вернуться к бывшему мужу

Ирина Лебедева

Азиза совсем недавно сообщала, что ждет приезда своего супруга-итальянца Алессандра Лортэ. Ранее она рассказывала о том, что решила завершить с ним отношения, поскольку попытка завести ребенка при помощи ЭКО оказалась безрезультатной.

Азиза решила вернуться к бывшему мужу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Алессандро не было в Москве несколько месяцев, - призналась нам Азиза. - Изначально он уехал, потому что ему в Италии нужно было решать дела по семейному ресторанному бизнесу. Когда он туда приехал, я ему сообщила, что лучше в Москву не возвращаться. Потому как посчитала, что у нас не получится создать семью без деток. Алессандро сказал, что надеется на изменение моего решения. И добавил, что приедет в начале июля», - объясняла певица.

И вдруг звезда заявила порталу PROZVEZD, что передумала и что теперь она возвращается к бывшему гражданскому мужу Александру Бродолину.

«Дело в том, что за то время, пока Алессандро не было в Москве, я много общалась со своим бывшим гражданским мужем Александром Бродолиным из Санкт-Петербурга. И он мне на днях сказал: «Азиза, давай уже возвращайся в Питер. Я тебя жду». У меня в этот момент даже защемило сердце. Это было так трогательно! И я подумала, что все-таки вернусь к Саше. Все мои друзья считают, что наши отношения с ним были очень гармоничными. Я его очень любила, он меня, похоже, тоже. Я думаю, что нужно дать нашим отношениям второй шанс».

Ранее шоумен Гоген Солнцев заявил, что Певицу Азизу специально выгнали из шоу «Маска», потому что некто не может простить артистке талант и красоту. Солнцев подчеркнул, что выступления Азизы в «Маске» в костюме пингвина были «настоящим украшением» проекта. По его мнению, с певицей поступили «несправедливо», кто-то очень завистливый просто отомстил артистке за ее выдающиеся данные

Шоу-бизнес,Гоген Солнцев,
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