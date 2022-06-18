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58 минут назад

Наргиз выступила с песней Фадеева без его разрешения

Ирина Лебедева

Наргиз Закировой запрещено въезжать в Россию в течение 50 лет. Ранее она не единожды выступала с критикой России. И однажды после прибытия в Москву певице запретили покидать аэропорт и в итоге депортировали в Узбекистан со скандалом.

Наргиз выступила с песней Фадеева без его разрешения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После этого неприятного инцидента Закирова объявила о том, что будет выступать со своими хитами несмотря на то, что авторские права на них принадлежат продюсеру Максиму Фадееву.

Как пишет ФАН со ссылкой на один из Телеграм-каналов, Наргиз сдержала свое обещание. Она выступила с композицией Фадеева «Вдвоем».

В апреле на фоне проведения военной операции на Украине Наргиз улетела из России в Узбекистан. 24 мая певица прилетела из Ташкента в Москву. В аэропорту Домодедово 51-летней гражданке США вручили уведомление о том, что ей запрещен въезд в страну на 50 лет — до мая 2072 года. Согласно документу, запрет наложили «в связи с обеспечением безопасности государства».

Шоу-бизнес,Максим Фадеев,Аэропорт Домодедово,
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