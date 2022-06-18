Наргиз выступила с песней Фадеева без его разрешения

Наргиз Закировой запрещено въезжать в Россию в течение 50 лет. Ранее она не единожды выступала с критикой России. И однажды после прибытия в Москву певице запретили покидать аэропорт и в итоге депортировали в Узбекистан со скандалом.

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После этого неприятного инцидента Закирова объявила о том, что будет выступать со своими хитами несмотря на то, что авторские права на них принадлежат продюсеру Максиму Фадееву.

Как пишет ФАН со ссылкой на один из Телеграм-каналов, Наргиз сдержала свое обещание. Она выступила с композицией Фадеева «Вдвоем».