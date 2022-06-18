Скандальный шоумен Солнцев может стать ведущим шоу «Сегодня вечером»

Скандальный шоумен Гоген Солнцев может стать ведущим шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Он рассказал, что ему уже поступило такое предложение, но пока он отказался, поскольку не хочет «работать с бабкой». Шоумена цитирует портал Prozvezd.
«Вчера позвонили, позвали на кастинг ведущих программы «Сегодня вечером». Хотят с нового телесезона - с сентября - заменить Цискаридзе. Мне предложили пробоваться в паре с Терешкович», - сказал Гоген.
Но шоумену пришлось отказаться. По словам Солнцева, он отказался, потому что не хочет работать с женщиной.
«С бабкой вести программу не буду! Если такие, как Терешкович, будут ведущими, то, что хорошего можно будет увидеть по телевизору?.. Без нее я могу принять участие в пробах, но с ней — никогда!» — заявил Гоген.
Он добавил, что представители канала «обещали подумать и перезвонить».
Ранее шоумен Гоген Солнцев заявил, что не будет прерывать отпуск в Сочи, чтобы навестить лишившуюся ноги мать.