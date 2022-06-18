«Ищу принца»: МакSим сообщила об одиночестве

Накануне МакSим дала первый за год концерт «Спасибо» после тяжелой болезни и нескольких недель комы. Певица вышла на сцену перед поклонниками в Зелёном театре на ВДНХ. Об этом пишут NEWS.ru.
«Ищу принца. Есть? Есть! Вам пою, вам, вам!» — сказала со сцены МакSим.
Во время общения со зрителями звезда рассказала о своей пророческой песне, которая была представлена еще 11 лет назад. Трек назывался «Это же я», в нем рассказывается о неразделенной любви к женатому мужчине.
«Так бывает — напишешь песню, а через несколько лет она становится твоей реальностью. Это песня про меня сегодняшнюю», - сообщила МакSим.
В конце прошлого года Максим посетовала, что после болезни вычеркнула из круга общения большинство близких и друзей. Тогда артистка не объяснила, почему решила разорвать отношения, но недавно призналась: пока она была в коме и боролась за жизнь, родственники попытались обманом переоформить на себя недвижимость певицы.
Марина Максимова была шокирована этими действиями и поняла, что ее предали. Но обращаться в правоохранительные органы не стала.