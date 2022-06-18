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31 минуту назад

«Ищу принца»: МакSим сообщила об одиночестве

Ирина Лебедева

Накануне МакSим дала первый за год концерт «Спасибо» после тяжелой болезни и нескольких недель комы. Певица вышла на сцену перед поклонниками в Зелёном театре на ВДНХ. Об этом пишут NEWS.ru.

«Ищу принца»: МакSим сообщила об одиночестве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ищу принца. Есть? Есть! Вам пою, вам, вам!» — сказала со сцены МакSим.

Во время общения со зрителями звезда рассказала о своей пророческой песне, которая была представлена еще 11 лет назад. Трек назывался «Это же я», в нем рассказывается о неразделенной любви к женатому мужчине.

«Так бывает — напишешь песню, а через несколько лет она становится твоей реальностью. Это песня про меня сегодняшнюю», - сообщила МакSим.

В конце прошлого года Максим посетовала, что после болезни вычеркнула из круга общения большинство близких и друзей. Тогда артистка не объяснила, почему решила разорвать отношения, но недавно призналась: пока она была в коме и боролась за жизнь, родственники попытались обманом переоформить на себя недвижимость певицы.

Марина Максимова была шокирована этими действиями и поняла, что ее предали. Но обращаться в правоохранительные органы не стала.

Шоу-бизнес,Марина Максимова,ВДНХ,
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